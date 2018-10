Wereldkampioen Herlings beëindigt seizoen in stijl

A

Door de Grand Prix van Italië op het tot crosspiste omgebouwde motor-autocircuit in Imola op zijn naam te schrijven boekte hij zijn 84ste GP-overwinning in zijn glansrijke carrière, waardoor hij met zijn startnummer 84 de gehele winter kan gloriëren met ook 84 triomfen.

In Imola waar zijn grote tegenstreven Tony Cairoli ontbrak, won 'The Bullet' op superieure wijze beide manches van de koningsklasse. Cairoli stelde zijn thuispubliek teleur door zich tijdens de kwalificatierace op zaterdag te blesseren tijdens een val. De Italiaan bleef aan de kant. De dagprijzen werden nu verdeeld onder Herlings en zijn volgers Tim Gajser (Honda) en Clement Desalle (Kawasaki). De andere MXGP-deelnemer Glenn Coldenhoff eindigde in de manches als elfde en achtste.

Voor Eindhovenaar Brian Bogers liep het bezoek aan Imola op een enorme teleurstelling uit. Hij maakte als Honda-fabrieksrijder twee weken terug in Assen zijn (matige) rentree na bijna tien maanden te hebben gerevalideerd van een zware voetblessure. In de kwalificatie kwam hij ten val en moest door een knieblessure opgeven voor de races.