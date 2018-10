Afrika steunt herverkiezing FIFA-baas Infantino

Tijdens het congres van de CAF in de Egyptische badplaats Sharm El Sheikh spraken de Afrikaanse landen hun steun uit aan de 48-jarige Zwitser, die zich herkiesbaar heeft gesteld. Op 5 juni 2019 kiezen de leden van de FIFA in de Franse hoofdstad Parijs een voorzitter voor de volgende vier jaar. Vooralsnog heeft Infantino geen concurrentie van een tegenkandidaat.

Infantino, die in 2016 werd aangesteld als opvolger van de opgestapte Sepp Blatter, weet zich in ieder geval verzekerd van 54 stemmen uit Afrika. ,,Dit betekent heel veel voor mij'', zei Infantino, die op het CAF-congres aanwezig was. ,,Afrika is de toekomst.'' De voorzitter van de mondiale bond roemde het besluit van de Afrikaanse landen om ook gebruik te gaan maken van videoarbitrage. ,,Het laat zien dat de CAF de moderne voetballijn volgt.''

CAF-voorzitter Ahmad Ahmad benadrukte dat Afrika moet moderniseren. Hij wees op het teleurstellend verlopen WK, waar Egypte, Marokko, Nigeria, Senegal en Tunesië allemaal bleven steken in de groepsfase. ,,We moeten zorgen voor democratie en transparantie bij de CAF, om de status van het Afrikaanse voetbal weer op te poetsen.''

De nationale bonden kozen Walter Nyamilandu uit Malawi als nieuwe afgevaardigde in het bestuur van de FIFA. Nyamilandu kreeg de voorkeur boven de Zuid-Afrikaan Danny Jordaan en neemt de plek over van de Ghanees Kwesi Nyantakyi, die in de zomer moest opstappen vanwege corruptie.