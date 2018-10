Van Bronckhorst: niet gescholden, wel boos

,,Ik was niet blij, om een understatement te gebruiken. Logisch ook als je zo'n eerste helft laat zien in De Kuip'', zei Van Bronckhorst.

De trainer greep in de rust in en wisselde Jens Toornstra voor Sam Larsson. Hij zag zijn ploeg in de tweede helft aanzienlijk feller spelen. ,,We liepen voor rust overal achter de feiten aan. In de tweede helft hebben we dat omgedraaid. Het sloeg ook over op het publiek. Onze houding in de eerste en tweede helft was een wereld van verschil'', aldus Van Bronckhorst.

Toch moest Feyenoord tot de 88e minuut wachten op de bevrijdende 2-1, gemaakt door Robin van Persie uit een daverende vrije trap. ,,Dat was een ouderwetse'', zei Van Bronckhorst lachend. ,,Het deed me denken aan hoe Robin op het WK in Duitsland scoorde tegen Ivoorkust. De keeper verwachtte de bal in de korte hoek, maar hij schoot 'm vol overtuiging in de verre hoek. Een fantastisch doelpunt.''