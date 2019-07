Amerika bezorgt Oranje Leeuwinnen enorme kater in WK-finale

Oranje startte met Anouk Dekker in de basis. De verdedigster kreeg in het Parc Olympique Lyonnais de voorkeur boven linksback Merel van Dongen. Daardoor verkaste Dominique Bloodworth van het hart van de defensie naar de linkerkant. Dekker verkaste naar de positie van centrale verdedigster naast Stefanie van der Gragt.

Ook was er een basisplaats voor Lieke Martens. Ondanks haar pijnlijke teen wist de medische staf haar toch weer op tijd fit te krijgen. Lineth Beerensteyn kreeg rechts voorin opnieuw de voorkeur boven Shanice van de Sanden.

Oranje houdt stand in openingsfase

Het eerste kwartier verliep probleemloos voor Nederland. In het hele toernooi hadden de VS in de openingsfase gescoord, maar de Oranje-verdedigsters hielden prima stand ondanks de Amerikaanse druk. Het kwam geen enkele keer tot een echte kans voor de Amerikaanse vrouwen. Tegenvaller was de gele kaart die Sherida Spitse snel te pakken kreeg na een overtreding op Rose Lavelle.

Sari van Veenendaal heeft de bal klemvast. Ⓒ BSR Agency

Na 25 minuten kreeg Oranje de eerste mogelijkheid. Een pass van Vivianne Miedema was net te hard voor Beerensteyn. Keepster Alyssa Naeher had net genoeg tijd om de bal weg te schieten. Vlak daarna redde Sari van Veenendaal knap op een knal van Julie Ertz na een corner. Het was pas de eerste serieuze kans van de Amerikaanse vrouwen.

Bal op paal

Ook in de rest van de eerste helft was Amerika de bovenliggende partij. De druk werd steeds groter. Van Veenendaal hield Oranje evenals eerder dit WK een paar keer op de been. In de 37e minuut kwam Oranje goed weg toen een bal van sterspeler Alex Morgan op de paal belandde.

Vlak voor rust sloeg de schrik toe in het stadion. Bij een kopduel knalden Martens en Kelley O'Hara keihard met hun hoofden tegen elkaar. Het zag er ernstig uit, maar uiteindelijk konden ze alle twee gewoon verder. De Amerikaanse moest in de rust toch in de kleedkamer achterblijven.

Kelley O'Hara en Lieke Martens (op de voorgrond) liggen groggy op de grond nadat ze met hun hoofden tegen elkaar waren geknald. Ⓒ AFP

Penalty na ingrijpen VAR

In de tweede helft kwam Team USA voortvarend uit de startblokken. Ertz kopte meteen naast uit een hoekschop.

Stefanie van der Gragt begaat een overtreding in het stafschopgebied op Alex Morgan. Penalty! Ⓒ BSR Agency

Na ruim een uur spelen kwamen de Leeuwinnen dan toch op achterstand. Megan Rapinoe benutte een penalty die scheidsrechter Stephanie Frappart had toegekend na raadpleging van de VAR. Stefanie van der Gragt had Morgan geraakt met een te hoog gegeven been, waardoor ze naar de grond ging.

Daarna moest Nederland komen, maar Rose Lavelle boorde alle illusies van de Leeuwinnen de grond in. Met nog 20 minuten op de klok zette ze de VS op 2-0. Ook de inbreng van Shanice van de Sanden bracht niet de gewenste ommekeer. Sterker nog: Van Veenendaal moest een paar optreden om de achterstand niet groter te maken. De wereldtitel zat er niet meer in voor de Oranje Leeuwinnen.

Als Europees kampioen werd Oranje tot de outsiders voor de wereldtitel gerekend. Hoewel het spel lang niet altijd goed en overtuigend was, had Nederland tot nu toe alle wedstrijden op het WK gewonnen.

Olympisch ticket op zak

Maar het had niet veel gescheeld of de Leeuwinnen hadden het toernooi vroegtijdig moeten verlaten. Na een 1-1 ruststand was Japan in de achtste finales veruit de sterkste. Uitschakeling voor Oranje lag op de loer, maar Lieke Martens verzilverde in de slotfase een omstreden strafschop: 2-1. Na de gewonnen kwartfinale tegen Italië (2-0) pakte Nederland een ticket voor de Olympische Spelen in 2020 in Tokio. Een unieke presentatie die de Oranje Leeuwinnen in de WK-finale helaas niet wisten te bekronen met een wereldtitel.