Teambaas Red Bull: jarige Verstappen reed als veteraan

Horner zag zijn Nederlandse coureur op diens 21e verjaardag vanaf de laatste startrij in hoog tempo opschuiven naar voren. „Die openingsrondes waren mega-goed”, zei de 44-jarige Brit. „Zulke indrukwekkende rondjes hebben we lang niet gezien. Max werd vandaag 21 jaar, maar hij reed als een veteraan.”

Bekijk ook: Spectaculaire inhaalrace Verstappen in Sotsji

Verstappen moest vanwege een reeks gridstraffen vanaf de negentiende plek beginnen aan de race in Sotsji. In acht ronden rukte hij op naar de vijfde plaats, de positie die hij vooraf als maximaal haalbaar had ingeschat. Nadat de vier coureurs voor hem kort na elkaar hun pitstop hadden gemaakt, reed Verstappen zelfs geruime tijd aan de leiding, tot hij tien ronden voor het einde zelf ook naar binnen moest voor nieuwe banden. De Nederlander eindigde daardoor als vijfde.

„Sinds de GP van Monaco is Max heel sterk”, zegt Horner. „Hij heeft een paar geweldige races gereden en is bezig een volwassen coureur te worden. Hij heeft ondertussen flink wat ervaring en presteert op een enorm hoog niveau.”