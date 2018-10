Botteghin kapot van beenbreuk Matavz: ’Ik was in shock’

Twee weken geleden was Botteghin ook betrokken bij de zware enkelblessure van AZ-aanvaller Myron Boadu. „Ik was in shock, want ik heb niets gemerkt dat hij geblesseerd”, aldus Botteghin in een reactie tegenover RTV Rijnmond. „Toen ik het zag was ik echt in shock. Ik heb al met zijn teamgenoten gesproken en ik hoop dat hij snel weer fit is.”

Botteghin vervolgde: Ik voel het in mijn hart. Het is vreselijk dat dit is gebeurd. Ik kon het niet geloven. Hetzelfde gebeurde in Alkmaar. Toen raakte ik ook de bal. Het waren twee ongelukkige momenten. Ja, dat gebeurt af en toe. Ik kon echt niets doen. Daarom was ik zo gefrustreerd.”

Tim Matavz, aanvoerder van Vitesse, ligt met zijn handen voor zijn gezicht op de grasmat. Ⓒ BOUWMAN, RENE

Feyenoord won het duel in De Kuip met 2-1. Botteghin tekende, nadat Matus Bero in de eerste helft voor de 0-1 had gezorgd, vlak na rust voor de gelijkmaker. Robin van Persie kroonde zich in de slotfase tot matchwinner. Even later kreeg de aanvaller van Feyenoord ook nog de rode kaart, net als Vitesse-speler Danilho Doekhi. Bij de Arnhemmers was in de 63e minuut ook al Thomas Bruns van het veld gestuurd.