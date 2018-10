Donkere wolken pakken zich samen boven hoofd Cocu

„Rizespor speelde met passie en overtuiging, dat ontbrak bij ons voor rust. We hebben in twaalf minuten tijd drie doelpunten weggegeven. In de tweede helft zag ik wel een ploeg die wilde winnen. Maar dat moeten we de hele wedstrijd laten zien. We zitten in een slechte situatie, een club als Fenerbahçe mag niet zo laag staan. Mijn excuses aan onze fans. Ze hebben ons weer gesteund, maar helaas konden we ze niets teruggeven.”

Bekijk ook: Cocu kansloos onderuit met Fenerbahçe

Het is de vraag hoe lang Cocu nog de tijd krijgt om het Turkse elftal naar zijn hand te zetten. Voorzitter Ali Koç mengde zich na de nederlaag in Rize tussen de fans, om namens de club verontschuldigingen te maken voor weer een slecht resultaat. Fenerbahçe staat met zeven punten uit zeven duels maar net boven de degradatiezone.