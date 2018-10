AC Milan boekt ruime zege bij Sassuolo

De thuisploeg was bij een zege opgeklommen naar de tweede plaats op de ranglijst, maar is in plaats daarvan gezakt naar de vijfde plaats. Sassuolo heeft net als Fiorentina en Internazionale dertien punten, maar een slechter doelsaldo. AC Milan is door de zege geklommen naar de tiende plaats in de Serie A.

Middenvelder Franck Kessié uit Ivoorkust zette de bezoekers uit Milaan na een rush over het veld op 1-0. De Spanjaard Suso zorgde met een fraai schot vlak na rust voor de 2-0. De marge voor Milan werd nog groter toen een andere Spanjaard, Samu Castillejo, er 3-0 van maakte. Voormalig Heerenveen-speler Filip Djuricic deed iets terug voor Sassuolo, maar Suso bepaalde in blessuretijd de eindstand op 4-1.