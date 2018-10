’Ajax moet Bayern constant opjagen’

De verdediger van Hertha BSC speelde vrijdag een ijzersterke wedstrijd en versloeg met zijn team Der Rekordmeister in Berlijn met 2-0. Rekik beseft desondanks dat een zege op Bayern speciaal is en niet veel ploegen gegeven. „Tegen de beste club van Duitsland kun je ook zomaar een pak slaag van 6-0 krijgen en dat zou dan niet eens raar zijn. Maar wij hebben direct heel veel druk gezet voorin, waardoor Bayern fouten maakte en niet in de wedstrijd kon komen. In de tweede helft hielden we goed stand.”

Heeft de verdediger nog een tip voor Ajax? „Als je een team als Bayern laat voetballen, scoren ze altijd wel. Daarom moet Ajax ze onder druk zetten, zoals wij voor rust deden. Jaag ze constant op. Dan kan Ajax het Bayern moeilijk maken. Ik hoop dat ze het goed gaan doen”, besluit de Nederlander.

Lees ook het verhaal over en met Karim Rekik in de premium editie van De Telegraaf/Telesport: ’Rekik onmisbare schakel bij Hertha BSC’