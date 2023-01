Premium Het beste van De Telegraaf

Ricky van Wolfswinkel: ’We voelen dat we klaar zijn voor wedstrijd tegen Ajax’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Ricky van Wolfswinkel Ⓒ Matty van Wijnbergen

Als afmaker én gangmaker speelt Ricky van Wolfswinkel een prominente rol in het succes van FC Twente het afgelopen anderhalf jaar. De club uit Enschede draait dit seizoen volle bak mee bovenin de Eredivisie en gaat vanavond met slechts één punt achterstand op bezoek bij regerend landskampioen Ajax. De 33-jarige spits, over twee weken wordt hij 34, met het neusje voor de goal is overtuigd van de kansen van FC Twente op een mooi resultaat in de Johan Cruijff ArenA en heeft veel vertrouwen in een topklassering voor de Enschedeërs dit seizoen.