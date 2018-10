Kimmann verovert wereldbeker BMX

De 22-jarige fietscrosser eindigde bij de laatste wereldbekerrace in het Argentijnse Santiago del Estero als zesde achter winnaar Joris Daudet uit Frankrijk. Dat was genoeg om het eindklassement op zijn naam te schrijven.

Kimmann blijft in het klassement zijn twee Franse rivalen Daudet en Sylvain André voor. Met 975 punten is hij de eindwinnaar. Daudet is tweede met 900 punten en André derde met 815 punten.

In de finale kwam de Nederlander opgesloten te zitten en verloor hij snelheid. Hij kwam als zesde over de finish. Regerend wereldkampioen André finishte als vierde.

Kimmann won eerder beide wereldbekerwedstrijden in het Belgische Heusden-Zolder, één in Papendal en één in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines.

Laura Smulders had een dag eerder bij de zevende wereldbekerwedstrijd, eveneens in Santiago del Estero, al beslag gelegd op de eindzege in de wereldbeker. Het is de derde eindzege in de wereldbeker op rij voor de regerend wereld- en Europees kampioene.

De 24-jarige Nijmeegse sloot het seizoen af met een zilveren medaille De fotofinish moest eraan te pas komen om een winnaar uit te roepen tussen Saya Sakakibara, Smulders en Alise Willoughby. Uiteindelijk ging de Australische Sakakibara er met de zege vandoor. Smulders werd tweede voor Willoughby.