Verstappen: ’Kvyat naar Toro Rosso juiste keuze’

De 24-jarige coureur is volgend jaar de opvolger van Pierre Gasly, die promotie maakt naar Red Bull Racing en teamgenoot wordt van Max Verstappen. De Limburger vindt de herintrede van de Rus (24) een goede beslissing.

„Hij heeft ervaring, kent de teams, en zij kennen hem. Dat is ook handig met het oog op volgend jaar, als de auto van Toro Rosso wat meer Red Bull-onderdelen krijgt”, aldus Verstappen. „Ik denk dat het de juiste keuze is. Ik zou ook niet weten wie er anders in moet zitten. Van het talentenprogramma van Red Bull zit er niemand achter die genoeg licentiepunten heeft. Daniil heeft een tijdje niet gereden, het zou goed kunnen dat hij is gegroeid als coureur.”

Kvyat maakte in 2015 na een seizoen Toro Rosso de overstap naar Red Bull als vervanger van Sebastian Vettel. Het jaar erop werd hij na een reeks incidenten – een fout in Rusland was de druppel – teruggezet naar het zusterteam en bij het vlaggenschip vervangen door Verstappen. In september 2017 werd hij na de Grand Prix van Singapore aan de kant geschoven ten faveure van Gasly.

Nu krijgt Kvyat toch weer een nieuwe kans.