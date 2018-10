Strootman met Marseille hard onderuit

De ploeg van Kevin Strootman is door de nederlaag gezakt naar de zesde plaats in de Franse Ligue 1. Marseille heeft dertien punten, elf minder dan koploper Paris Saint-Germain. Lille is geklommen naar de tweede plek met zestien punten, acht minder dan PSG.

Beide ploegen hielden elkaar in Lille ruim een uur in evenwicht. Lille kreeg in de 65e minuut een strafschop na een overtreding op Nicolas Pépé. De buitenspeler uit Ivoorkust benutte de strafschop zelf.

Marseille ging op zoek naar de gelijkmaker, maar twintig minuten later kreeg de thuisploeg opnieuw een strafschop. Jonathan Bamba benutte die ook. Drie minuten later zorgde Bamba zelfs voor de 3-0.