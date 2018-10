Max Verstappen: ’Het moet soms hard worden gespeeld’

Verstappen wilde er eigenlijk niet te veel woorden meer aan vuilmaken, maar liet wel degelijk luid en duidelijk weten dat de motorleverancier van Red Bull Racing de schuld bij zichzelf moet zoeken. En niet bij de coureur, die zo vaak gefrustreerd heeft stilgestaan door een gammel Frans product en uitkijkt naar de naderende samenwerking met Honda.

Kritisch

„Ik wil gewoon winnen en ben hier niet voor de zevende plek. We zijn hier niet voor de olympische gedachte”, aldus Verstappen, paradoxaal genoeg op het olympisch park van Sotsji. „Als een product niet goed aanvoelt, dan moeten we eraan werken om het beter voor elkaar te krijgen. Misschien komt het niet altijd subtiel over wat ik zeg, maar dat hoort bij racen. Je kan niet altijd lief en aardig doen. Het moet soms hard worden gespeeld. Alleen op die manier ga je vooruit. Als je alles maar prima vindt, maak je geen stappen. Zo heb ik het vroeger altijd geleerd en zijn we ook succesvol geweest. Soms moet je gewoon kritisch zijn.”

De jonge coureur heeft inmiddels wel gemerkt dat Abiteboul zich snel aangevallen voelt, alhoewel de Fransman dat face-to-face nooit aan Verstappen laat weten. Het kwaad wat de motor betreft is al lang en breed geschied, Red Bull zal er als derde team de laatste vijf races van het seizoen het beste van moeten maken.

Driver of the Day

Dat deed Verstappen in Sotsji uitstekend. Na de tweede plaats in Singapore, haalde hij ook nu het maximale uit zijn RB14. Na gridstraffen voor het vervangen van motoronderdelen, de versnellingsbak en het negeren van een gele vlag tijdens de kwalificatie verliep de geplande inhaalrace van startplek negentien voortvarend. In ronde acht had Verstappen zijn verwachte vijfde plaats al te pakken. Omdat hij op een hardere band langer op de baan kon blijven voor zijn ene pitstop, reed de verkozen Driver of the Day op zijn 21e verjaardag nog het langst van iedereen aan kop.

„Ik mag absoluut niet klagen over de race. Ik moest ook aan kop toch blijven trappen, omdat Mercedes natuurlijk vlak achter me zat. Dat motiveerde wel om goede rondetijden te blijven rijden. Er zaten aan het begin een paar leuke inhaalacties bij. Al waren ze niet allemaal heel moeilijk, hoor.”

