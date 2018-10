Rico Verhoeven over onsportief gedrag: ’Dat deed hij bewust’

„Dat deed hij bewust. Erg jammer, want dit soort acties hoort niet thuis in onze sport. Ik bleef professioneel, maar de scheidsrechter had van mij een punt aftrek mogen geven”, sprak Verhoeven na afloop van zijn overwinning. Na vijf ronden van elk drie minuten werd hij door de jury unaniem als winnaar uitgeroepen en veroverde zo zijn achtste wereldtitel.

Een beetje extra venijn vanaf Verhoevens kant had voor de kers op de taart kunnen zorgen. Want de toeschouwers schreeuwden in de slotronden om een knock-out, net als de één miljoen kijkers voor de buis ongetwijfeld deden. Niet alleen vanwege de onsportieve actie van Inocente, maar ook omdat Verhoeven de Braziliaan volledig had ’gedemonteerd’. Diens lichtvoetigheid was vakkundig uit de benen getrapt en Inocente was rijp voor de slacht.

Uitgekookte stijl

Verhoeven bleef echter zakelijk. Het is een van de kwaliteiten waardoor hij zich al sinds 2014 de beste kickbokser van de wereld mag noemen. Maar om met een knaller af te sluiten, moet soms het gevaar worden opgezocht. Zoals de fans van Ajax in eigen huis vaak geen genoegen nemen met een 1-0 zege, maar een monsterscore eisen, had men zaterdag in de ArenA op een monsterstoot of -trap gehoopt.

Guto Inocente werkt Rico Verhoeven op een ongeoorloofde manier naar de grond. Ⓒ ANP

Verhoeven (16 knock-outs in 54 zeges) kon er niet mee zitten. En geef hem eigenlijk ook eens ongelijk. Mede door zijn uitgekookte stijl staat hij al jaren aan de top. Geen vechter binnen Glory is zo dominant als hij. „Ik heb gewonnen en ik hoop dat de mensen daarvan hebben genoten, dat vind ik het belangrijkste. Alles bij elkaar gezien, staat dit gevecht in mijn topdrie. Ik vond het echt te gek vanavond. Het gevoel dat na de partij door mijn lichaam ging, was bizar. Ik nam na afloop bewust even een moment om te genieten van de sfeer”, stelde Verhoeven, voordat hij het nachtleven van Amsterdam indook met zijn entourage. „Nu gaan we flesjes poppen in de club en naar de McDonalds. Hoeveel hamburgers ik ga eten? Drie. Minstens!”

