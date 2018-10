Tiger Woods faalt opnieuw in Ryder Cup

Vooral dankzij Francesco Molinari en Tommy Fleetwood, die inmiddels door het leven gaan als Mollywood, van wie hij twee keer verloor in fourballs (met Reed) en een keer in foursomes (met DeChambeau). In de singles werd Tiger door Jon Rahm geklopt.

Vooral Molinari is dé plaaggeest van de 42-jarige Woods. Zes jaar terug in Medinah snoepte ’Moli’ een half punt van hem af, waardoor er uiteindelijk een Amerikaanse Ryder Cup-nederlaag op de borden stond. En dit jaar pakte een confrontatie in het Britse Open ook al niet goed uit voor Woods, die toen even de leiding nam, maar de Italiaan uiteindelijk de winst zag pakken.

Het sterrenensemble uit de Verenigde Staten werd door velen onverslaanbaar geacht, maar Europa had drie dagen lang lak aan reputaties. Het keurkorps van captain Thomas Björn speelde met hoofd en hart en liet de Amerikaanse wonderboys alle hoeken zien van Le Golf National. Het leek op ’singleszondag’ nog even spannend te worden, maar de 17,5-10,5-zege in de Ryder Cup gaf feilloos de verhoudingen weer. En om het feestje compleet te maken haalde uitblinker Molinari het beslissende punt binnen.

