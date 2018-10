’Barney’ deelt mokerslag uit en ontsnapt

„Ik heb dit keer in elk geval de eerste ronde overleefd”, stelde Van Gerwen na zijn zege. Vorig jaar ging de nummer één van de wereld en drievoudig winnaar van de World Grand Prix nog verrassend onderuit tegen John Henderson. „Het was een rare partij. Mijn scores waren niet super, maar de dubbels vielen uitstekend en dat is een goed teken.” In de volgende ronde neemt Van Gerwen het op tegen Darren Webster.

Raymond van Barneveld Ⓒ PDC

Raymond van Barneveld ontsnapte in de eerste ronde. Met 164-finish in de derde set deelde hij zijn opponent Ricky Evans, die vlak daarvoor een pijl op de dubbel miste, een mokerslag uit. Zo boog ’Barney’ een 0-1 achterstand in legs om en won uiteindelijk het beslissende bedrijf met 3-1. „Vorm is tijdelijk, maar klasse is er altijd”, aldus Van Barneveld. In de achtste finales treft de tweevoudig verliezend finalist Dave Chisnall.

Ook Jeffrey de Zwaan en Ron Meulenkamp kenden een goed begin van de World Grand Prix en bereikten de laatste zestien. De Zwaan won met 2-0 in sets van de Belg Kim Huybrechts en Meulenkamp zegevierde (2-1 in sets) over de Brit Joe Cullen.