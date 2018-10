Elftal van de Week: Ajax-keeper Onana de grote man

Het optreden van Onana werd voor de verkiezing Voetballer van het Jaar beloond met een 8 en dat leverde hem een plek in het Telesport Elftal van de Week op.

Niemand van de elf uitverkoren spelers scoorden hoger dan Onana. ,,Ik sta daar om mijn werk te doen. Ik had het druk ja, want de tegenstander speelde goed. Het was niet makkelijk voor ons”, reageerde de keeper. Kasper Dolberg en Hakim Ziyech scoorden voor Ajax, maar hun namen zijn niet terug te vinden in het Elftal van de Week.

PSV is de hofleverancier. De Eindhovenaren wonnen met 2-0 in en tegen NAC Breda. Angeliño, Pablo Rosario en Steven Bergwijn kregen allemaal het rapportcijfer 7.

De elf spelers van het Elftal van de Week:

Onana (Ajax) - 8; Van Rhijn (AZ) - 6,5, Chabot (FC Groningen) - 6,5, Dammers (Fortuna Sittard) - 6,5, Angeliño (PSV) - 7; Rosario (PSV) - 7, El Khayati (ADO) - 7, Vlap (sc Heerenveen) - 7,5; Becker (ADO) - 7, Omarsson (Excelsior) - 6,5 en Bergwijn (PSV) - 7.