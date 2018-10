’Zonder Van Persie heeft Feyenoord een heel beperkt elftal’

Van Persie eiste een dubbele hoofdrol voor zich op bij het duel tussen Feyenoord en Vitesse. Uit een prachtige vrije trap schoot de 35-jarige aanvaller zijn ploeg naar een 2-1 zege, maar de directe rode kaart die hij in blessuretijd kreeg, haalde de glans van zijn optreden. „Toch was hij de beste man op het veld. Zonder Van Persie houdt Feyenoord een heel beperkt elftal over”, aldus Adri van Tiggelen.

Ondanks dat Van Persie volgens Van Tiggelen niet top speelde, stak hij volgens de rapporteur wel boven zijn medespelers uit. „Het is duidelijk dat die jongen meer kwaliteit heeft dan de andere 21 spelers op het veld. Bij vlagen heeft hij nog steeds geniale momenten”, weet de voormalig Oranje-international, die zich wel zorgen maakt over het algehele niveau bij Feyenoord.

Bekijk ook: Matchwinnaar Van Persie ziet ook rood

„Er lopen daar maar weinig jongens rond die iets extra’s kunnen brengen. Bij Steven Berghuis is dat soms wel het geval, maar wanneer hij het niet op zijn heupen heeft, komt alle druk op de schouders van Van Persie te rusten. Die heeft nog altijd de kwaliteiten om een wedstrijd te beslissen. Dat liet hij vorige tegen FC Utrecht (1-0 zege, red.) zien en nu opnieuw tegen Vitesse. De vrije trap die hij erin schoot, was bijzonder fraai, al vond ik doelman Eduardo er niet goed uitzien. Het was zijn hoek, maar dat neemt niet weg dat Robin de bal perfect raakte en een geweldige snelheid mee gaf. ”

Toch moest Van Persie genoegen nemen met een 5. „Dat heeft alles te maken met de rode kaart die hij in blessuretijd kreeg”, verduidelijkt Van Tiggelen. „Anders zou ik hem een 7 hebben gegeven. Hij had namelijk een aantal goede momenten. Vooral in balbezit is hij continu dreigend en weet hij bijna altijd wat hij moet doen.”