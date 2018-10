Robin Haase buigt in Tokio voor nummer 273

Haase won nog wel de eerste set via de tiebreak met 7-6 (7), maar hij moest het daarna afleggen tegen de fel strijdende Japanner: 4-6 en 1-6.

Haase werd in alle sets al vroeg gebroken. In de eerste set wist Haase terug te komen en hij won die ook nadat hij in de tiebreak twee setpunten van qualifier Watanuki had weggewerkt. In de tweede set vlogen de breaks aanvankelijk over en weer. Op 4-4 leverde Haase voor de derde keer zijn service in, waarna de twintigjarige Japanner de stand gelijktrok. De Nederlander oogde aangeslagen in de beslissende set en kon een pijnlijke nederlaag niet voorkomen.