Jarige Verstappen krijgt Russische pop: ’Erg mooi’

Max Verstappen snijdt in Sotsji een verjaardagstaart aan in de vorm van een racehelm. Ⓒ Peter van Egmond

Max Verstappen haastte zich zondagavond snel naar het vliegveld van Sotsji, om de laatste uren van zijn verjaardag in de lucht en thuis in Monaco te vieren. Vanavond wacht alweer de vlucht naar Japan voor de Grand Prix in Suzuka.