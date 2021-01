Van Dijk revalideert met hulp van MMA-kampioen Khabib Nurmagomedov

Van Dijk vertoeft in Dubai, waar hij herstellende is van de kruisbandblessure die hij opliep in de stadsberdy tegen Everton. Het is voorlopig afwachten of hij tijdig fit is voor het EK voetbal, dat in juni begint.

Nurmagomedov geniet momenteel van een welverdiend pensioen, nadat hij al zijn 29 MMA-gevechten zijn carrière heeft gewonnen. Op social media laat hij zien dat hij geniet van zijn rust door Van Dijk te ontmoeten. „Het was fijn om je te ontmoeten”, schrijft hij op Instagram aan de Nederlandse topvoetballer. „Ik wens je een spoedig herstel. Ik weet hoe zware blessures kunnen zijn. Heb geduld.”

Omdat Nurmagomedov pas 32 jaar oud is, hopen velen erop dat hij terugkeert in de ring. Verschillende partijen bieden hem naar verluidt flink geld om terug te keren, maar de Rus voelt meer voor het voetbal. Hij flirtte al regelmatig met de voetbalwereld. FC Kamaz, dat uitkomt op het derde niveau van Rusland heeft hem al eens een profcontract aangboden, maar vooralsnog heeft hij niks getekend.