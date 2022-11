Bekkenkneuzing Amerikaanse held Pulisic, meespelen tegen Oranje twijfelachtig

Er wordt van dag tot dag bekeken hoe het met hem gaat en daarmee is nog onduidelijk of de aanvallende middenvelder van Chelsea zaterdag kan meedoen in de wedstrijd uit de achtste finales tegen het Nederlands elftal.

Pulisic (24) wordt gezien als de belangrijkste speler in het elftal van bondscoach Gregg Berhalter. Tegen Iran tikte hij enkele minuten voor rust de bal in het doel, maar de nummer 10 botste daarbij wel hard op doelman Alireza Beiranvand.

Pulisic werd een tijdje behandeld op het veld. Hij keerde in de tweede helft niet meer terug op het veld, maar ging voor onderzoek naar het ziekenhuis.

De speler was zelf optimistisch. „Geen zorgen, ik zal klaar zijn voor zaterdag”, meldde Pulisic vanuit het ziekenhuis.