Oltmans bondscoach van hockeyteam Maleisië

Oltmans (64) nam anderhalve week geleden ontslag als trainer van Pakistan. Na de teleurstellend verlopen Aziatische Spelen, waar zijn ploeg als vierde eindigde, hield hij de eer aan zichzelf. Oltmans, die tussen 2003 en 2005 ook al als bondscoach van de Pakistaanse mannen werkzaam was, ondervond bij de Aziaten naar eigen zeggen te veel tegenwerking van het invloedrijke bondsbestuur. Voor zijn tweede Pakistaanse avontuur was hij tussen 2013 en 2017 in dienst van aartsrivaal India.

Succesvol

In Nederland was Oltmans succesvol bij zowel het Nederlands vrouwen- als mannenteam. Van 1989 tot 1994 werkte hij bij de vrouwen, waarmee hij in 1990 in Sydney wereldkampioen werd. Tussen 1993 en 1999 was hij coach bij de mannen van Oranje, een periode waarin tijdens de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta goud werd behaald. Tijdens het WK van 1998 in Utrecht greep het Nederlands elftal de wereldtitel.

Zijn tweede dienstverband als trainer bij de nationale hockeymannen was van 2005 tot 2009. Dat leidde in 2008 tot een vierde plaats tijdens de Zomerspelen van Peking.

WK

Tijdens het wereldkampioenschap in het Indiase Bhubaneshwar, dat in december plaats vindt, treft Oltmans in de openingswedstrijd van de poulefase Nederland. Ook Pakistan is in dezelfde groep ingedeeld. De poule wordt gecompleteerd door Duitsland.