Noord-Ierland grijpt terug naar O'Neill als voetbalbondscoach

13.45 uur: De Noord-Ierse voetbalbond heeft wederom Michael O'Neill aangesteld als bondscoach. De 53-jarige oud-voetballer was tot twee jaar geleden ook al de eindverantwoordelijke over de voetballers van zijn land. Met een nieuw contract voor 5,5 jaar heeft O'Neill als eerste opdracht om zich te plaatsen voor het EK van 2024 in Duitsland.

O'Neill leidde zijn land in 2016, tijdens zijn eerste periode die ruim negen jaar duurde, naar de achtste finales van het EK. Daarin werd met 1-0 verloren van Wales. Noord-Ierland was daarvoor nog nooit actief geweest op een Europese eindronde.

O'Neill is de opvolger van Ian Baraclough, die in oktober werd ontslagen na een teleurstellend verlopen reeks wedstrijden in de Nations League.

Finale Diamond League voor het eerst in Verenigde Staten

12:43 uur De finale van de toonaangevende serie atletiekwedstrijden in de Diamond League is volgend jaar voor het eerst in de Verenigde Staten. Het stadion in Eugene, waar dit jaar de WK werden gehouden, is aangewezen voor een tweedaagse finale, op 16 en 17 september.

De Diamond League telt in 2023 in totaal zestien wedstrijddagen in vijftien verschillende steden. Doha, de hoofdstad van Qatar, is de eerste halte op 5 mei. De Kamila Skolimowska Memorial in de Poolse stad Chorzow (16 juli) maakt opnieuw deel uit van de serie. Vooralsnog staat ook China weer op de kalender met wedstrijden in Shanghai (29 juli) en Shenzhen (3 augustus). De afgelopen jaren vielen deze twee meetings weg vanwege de coronapandemie.

Femke Bol was dit jaar een van de winnaars. Zij won in alle wedstrijden van de Diamond League waarin ze uitkwam de 400 meter horden.

Voor het eerst elk duel Vrouwen Eredivisie met vrouw als arbiter

10:35 uur Voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal worden komend weekeinde alle wedstrijden in de Vrouwen Eredivisie gefloten door een vrouwelijke scheidsrechter. Bij Telstar tegen PSV zijn vrijdag ook de assistenten en de vierde official een vrouw. Voetbalbond KNVB is druk bezig om het aantal vrouwelijke scheidsrechters op te krikken omdat ook de hoeveelheid voetballende vrouwen toeneemt.

Nu is 2 procent van de scheidsrechters bij wedstrijden vrouw, de KNVB wil dat „de komende jaren” verdubbelen. De bond wil ook dat amateurclubs vaker denken aan moeders, zussen of andere vrouwen om een wedstrijd te leiden. De KNVB zegt daarbij hulp te kunnen bieden.

De eerste wedstrijd in de elfde speelronde is donderdag ADO Den Haag - Feyenoord, waar Sterre Bijlsma de leiding heeft. Andere scheidsrechters zijn Wendy Gijsbers, Lizzy van der Helm, Marisca Overtoom en Manon Plandsoen. Koploper FC Twente speelt zondag tegen nummer 3 Fortuna Sittard.

Onlangs zorgde de Française Stéphanie Frappart voor een primeur door als eerste vrouwelijke scheidsrechter een WK-wedstrijd voor mannen te leiden. Duitsland won met 4-2 van Costa Rica, maar was daarna alsnog uitgeschakeld.

Mitchell loodst Cavaliers met 43 punten langs Lakers in NBA

09:22 uur Donovan Mitchell was de grote uitblinker bij de basketballers van Cleveland Cavaliers, die met 116-102 wonnen van Los Angeles Lakers in de NBA. Mitchell maakte 43 punten in het duel. Het was de achtste zege voor de Cavaliers in de laatste elf wedstrijden, de ploeg staat derde in de stand van de oostelijke divisie.

Bij Los Angeles Lakers noteerde grote vedette LeBron James 21 punten en 17 rebounds. Anthony Davis verliet al na enkele minuten het veld, omdat hij grieperig was. De Lakers spelen tot dusver geen grote rol in de competitie. De meervoudig NBA-kampioen staat dertiende in de westelijke divisie.

IOC waarschuwt Taliban: laat meisjes en vrouwen sporten

08:35 uur Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft Afghanistan onder druk gezet om vrouwen de vrijheid te geven om te sporten. Vrouwen en meisjes moeten veilig kunnen sporten in het land en vrouwenteams moeten worden afgevaardigd naar internationale evenementen. Zo niet, dan zal het IOC Afghanistan uitsluiten van deelname aan de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch had het IOC opgeroepen om Afghanistan per direct te schorsen omdat het regime van de Taliban meisjes en vrouwen het sporten verbiedt. Het dagelijks bestuur van de olympische beweging volgt die oproep niet, maar heeft de Taliban wel duidelijk gewaarschuwd dat het moet voldoen aan de voorwaarden van het IOC. Het recht van vrouwen om te sporten ligt verankerd in het olympisch handvest.