IOC onderzoekt hoe het atleten uit Rusland weer kan toelaten

18.10 uur: Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) onderzoekt hoe het atleten uit Rusland en Wit-Rusland weer kan toelaten tot internationale wedstrijden en uiteindelijk ook tot de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Ondertussen blijven de sancties tegen de twee landen en hun regeringen in stand.

IOC-voorzitter Thomas Bach zei op een persconferentie dat de zaak uitvoerig is besproken in de bestuursvergadering. Op een overleg vrijdag en ook daarna zal het IOC verder advies inwinnen over de kwestie met afgevaardigden van de atleten, de internationale sportfederaties en de nationale olympische bonden.

Na de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari, die werd gesteund door Wit-Rusland, legde het IOC sancties op aan beide landen en deed de aanbeveling aan de internationale sportfederaties dat Russische atleten niet mochten deelnemen of alleen zonder hun nationale symbolen.

„De olympische beweging moet een verbindende kracht zijn en niet verdelen”, zei Bach. „We moeten naar manieren zoeken om dit dilemma te overwinnen en trouw te blijven aan onze missie. De sancties blijven van kracht, maar we moeten ook de integriteit van de internationale evenementen bewaken. Internationale competities moeten voor iedereen eerlijk zijn.”

Straathof toernooidirecteur Europese Paralympics in Rotterdam

17.06 uur: Voormalig topsporter Jeroen Straathof is de toernooidirecteur van de eerste editie van de European Para Championships (EPC) die in augustus volgend jaar in Rotterdam plaatsvinden. Tijdens de kick-off van de ’Europese Paralympische Spelen’ maakte de organisatie ook bekend dat evenementen behalve in Ahoy gehouden worden op diverse buitenlocaties in het centrum van de Maasstad.

Van 8 tot en met 20 augustus worden de EK’s van tien verschillende parasporten voor het eerst tegelijkertijd in één stad georganiseerd. Het gaat om para-wielrennen, rolstoeltennis, boccia, goalball, rolstoelbasketbal, judo, para-schieten en para-badminton. De atleten strijden niet alleen om de medailles, maar ook om kwalificatiepunten of directe kwalificatie voor de Paralympische Spelen 2024 in Parijs.

Straathof kwam als schaatser uit op de Olympische Winterspelen van 1994 en als baanwielrenner op Olympische Zomerspelen van 2004. Daarnaast werd hij paralympisch kampioen op de 4 kilometer achtervolging (tandem, wielrennen) als piloot van parasporter Jan Mulder in 2000.

„Ik heb veel zin om als toernooidirecteur voor dit evenement aan de slag te gaan”, zegt de 50-jarige Straathof. „Het bij elkaar brengen van deze mooie parasporten in één evenement zorgt voor een vliegwieleffect. Door connecties te leggen, groot te durven denken, en kansen te pakken waar anderen beperkingen zien, willen we de parasporten de aandacht geven die ze verdienen.”

„Ik was actief op de Paralympische Spelen van Sydney in 2000, maar dit is eigenlijk de eerste keer dat er zoveel parasporten tegelijkertijd naar de mensen toekomen, in plaats van dat we proberen de mensen naar de sport te halen”, kijkt hij vooruit.„Dat element spreekt mij ontzettend aan en is één van de sterke punten van dit topsportevenement.”

De belangrijkste locatie voor het evenement is Ahoy. Daarnaast dienen bekende plekken in Rotterdam zoals de Kop van Zuid en het Schouwburgplein als locatie voor respectievelijk de finales van het para-schieten en het rolstoeltennis.

Rolstoeltennisster Jiske Griffioen ziet de tennisbaan in het centrum wel zitten. „Een internationaal evenement in eigen land, met zoveel sporten bij elkaar, heel bijzonder. Ik denk echt dat het een goede zet is om de sport ook naar de mensen toe te brengen. En een finale midden in het centrum van Rotterdam, hoe gaaf is dat.”

Britse tennisbond krijgt boete van 1 miljoen voor weren Russen

15.35 uur: De Britse tennisbond LTA heeft een boete van omgerekend bijna 1 miljoen euro gekregen voor de beslissing om spelers uit Rusland en Wit-Rusland te weren van toernooien in het Verenigd Koninkrijk. De bond reageert teleurgesteld op de straf vanuit de overkoepelende tennisorganisatie ATP. De LTA vindt dat er rekening gehouden had moeten worden met de uitzonderlijke omstandigheden voor de uitsluiting vanwege de oorlog in Oekraïne.

Tennissers uit Rusland en Wit-Rusland waren dit jaar niet welkom op de grastoernooien in het Verenigd Koninkrijk, ook niet op Wimbledon. Dat werd het eerste grandslamtoernooi dat individuele tennissers uit de landen weigerde. De ATP heeft zich er, in tegenstelling tot andere sportbonden, altijd hard voor gemaakt om ook Russen en Wit-Russen onder neutrale vlag te blijven toelaten. De Britse overheid was het wel eens met de uitsluiting.

Onder anderen Daniil Medvedev, Aryna Sabalenka, Andrej Roeblev en Victoria Azarenka mochten niet meedoen aan Wimbledon. De overkoepelende organisaties in het tennis ATP (mannen) en WTA (vrouwen) besloten daarop om geen punten voor de wereldranglijst uit te delen aan de deelnemende spelers.

Noord-Ierland grijpt terug naar O’Neill als voetbalbondscoach

13.45 uur: De Noord-Ierse voetbalbond heeft wederom Michael O’Neill aangesteld als bondscoach. De 53-jarige oud-voetballer was tot twee jaar geleden ook al de eindverantwoordelijke over de voetballers van zijn land. Met een nieuw contract voor 5,5 jaar heeft O’Neill als eerste opdracht om zich te plaatsen voor het EK van 2024 in Duitsland.

O’Neill leidde zijn land in 2016, tijdens zijn eerste periode die ruim negen jaar duurde, naar de achtste finales van het EK. Daarin werd met 1-0 verloren van Wales. Noord-Ierland was daarvoor nog nooit actief geweest op een Europese eindronde.

O’Neill is de opvolger van Ian Baraclough, die in oktober werd ontslagen na een teleurstellend verlopen reeks wedstrijden in de Nations League.

Finale Diamond League voor het eerst in Verenigde Staten

12:43 uur De finale van de toonaangevende serie atletiekwedstrijden in de Diamond League is volgend jaar voor het eerst in de Verenigde Staten. Het stadion in Eugene, waar dit jaar de WK werden gehouden, is aangewezen voor een tweedaagse finale, op 16 en 17 september.

De Diamond League telt in 2023 in totaal zestien wedstrijddagen in vijftien verschillende steden. Doha, de hoofdstad van Qatar, is de eerste halte op 5 mei. De Kamila Skolimowska Memorial in de Poolse stad Chorzow (16 juli) maakt opnieuw deel uit van de serie. Vooralsnog staat ook China weer op de kalender met wedstrijden in Shanghai (29 juli) en Shenzhen (3 augustus). De afgelopen jaren vielen deze twee meetings weg vanwege de coronapandemie.

Femke Bol was dit jaar een van de winnaars. Zij won in alle wedstrijden van de Diamond League waarin ze uitkwam de 400 meter horden.

Voor het eerst elk duel Vrouwen Eredivisie met vrouw als arbiter

10:35 uur Voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal worden komend weekeinde alle wedstrijden in de Vrouwen Eredivisie gefloten door een vrouwelijke scheidsrechter. Bij Telstar tegen PSV zijn vrijdag ook de assistenten en de vierde official een vrouw. Voetbalbond KNVB is druk bezig om het aantal vrouwelijke scheidsrechters op te krikken omdat ook de hoeveelheid voetballende vrouwen toeneemt.

Nu is 2 procent van de scheidsrechters bij wedstrijden vrouw, de KNVB wil dat „de komende jaren” verdubbelen. De bond wil ook dat amateurclubs vaker denken aan moeders, zussen of andere vrouwen om een wedstrijd te leiden. De KNVB zegt daarbij hulp te kunnen bieden.

De eerste wedstrijd in de elfde speelronde is donderdag ADO Den Haag - Feyenoord, waar Sterre Bijlsma de leiding heeft. Andere scheidsrechters zijn Wendy Gijsbers, Lizzy van der Helm, Marisca Overtoom en Manon Plandsoen. Koploper FC Twente speelt zondag tegen nummer 3 Fortuna Sittard.

Onlangs zorgde de Française Stéphanie Frappart voor een primeur door als eerste vrouwelijke scheidsrechter een WK-wedstrijd voor mannen te leiden. Duitsland won met 4-2 van Costa Rica, maar was daarna alsnog uitgeschakeld.

Mitchell loodst Cavaliers met 43 punten langs Lakers in NBA

09:22 uur Donovan Mitchell was de grote uitblinker bij de basketballers van Cleveland Cavaliers, die met 116-102 wonnen van Los Angeles Lakers in de NBA. Mitchell maakte 43 punten in het duel. Het was de achtste zege voor de Cavaliers in de laatste elf wedstrijden, de ploeg staat derde in de stand van de oostelijke divisie.

Bij Los Angeles Lakers noteerde grote vedette LeBron James 21 punten en 17 rebounds. Anthony Davis verliet al na enkele minuten het veld, omdat hij grieperig was. De Lakers spelen tot dusver geen grote rol in de competitie. De meervoudig NBA-kampioen staat dertiende in de westelijke divisie.

IOC waarschuwt Taliban: laat meisjes en vrouwen sporten

08:35 uur Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft Afghanistan onder druk gezet om vrouwen de vrijheid te geven om te sporten. Vrouwen en meisjes moeten veilig kunnen sporten in het land en vrouwenteams moeten worden afgevaardigd naar internationale evenementen. Zo niet, dan zal het IOC Afghanistan uitsluiten van deelname aan de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch had het IOC opgeroepen om Afghanistan per direct te schorsen omdat het regime van de Taliban meisjes en vrouwen het sporten verbiedt. Het dagelijks bestuur van de olympische beweging volgt die oproep niet, maar heeft de Taliban wel duidelijk gewaarschuwd dat het moet voldoen aan de voorwaarden van het IOC. Het recht van vrouwen om te sporten ligt verankerd in het olympisch handvest.