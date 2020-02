Ligtlee richt zich direct op andere rol: ’Ik turn me om’

„Ik wist na de kwalificaties dat ik snel was. Die 59,590 was al een dikke pr.” Sterker nog, Ligtlee, in 2018 bij de EK al goed voor brons, was nooit eerder onder de minuut gedoken. „Ik ging naar het hotel, heb gedoucht en voelde eigenlijk helemaal niet dat ik al een kilometer in de benen had.”

Ook na zijn finale was de pas 22-jarige Ligtlee, op een kuchje na, redelijk fris. „Het gebeurt ook wel eens dat je op de grond ligt te spugen. Dit is beter. Morgen moet ik alweer aan de bak op de sprint.”

De jongere broer van olympisch kampioene Elis Ligtlee bezorgde Nederland alweer het vierde goud op de WK. Eerder waren de teamsprinters, Kirsten Wild en Harrie Lavreysen al succesvol in het Velodrom van Berlijn. Om hem heen heeft hij veel collega’s die al veel wonnen. Theo Bos bijvoorbeeld, vijfvoudig wereldkampioen in het vorige decennium en nu nog vijfde op de kilometer tijdrit.

Mentaal sterker

„Ik kan veel leren van de anderen en verbeter me voortdurend. Dat zit ’m bijvoorbeeld in de aerodynamica, maar ik denk dat ik vooral mentaal sterker ben geworden. Twee jaar geleden bij de WK in Apeldoorn moest ik vooraf nog overgeven van de spanning.”

De komende maanden gaat hij zich richten op de bike-off die in juni moet bepalen wie er als starter meegaat naar de Spelen van Tokio voor de teamsprint, een rol die normaal gesproken voor Roy van den Berg is. „Maar ik ga ervoor. Vanaf volgende week turn ik me om tot starter. Ik weet niet of ik het haal, maar ik wil Roy wel in zijn nek hijgen.”