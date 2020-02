’Sam zal wel pijn hebben, ik ben zó trots op hem’

Sam Ligtlee krijgt een zoen na zijn gouden race. Ⓒ EPA

BERLIJN - ’Auw, mijn benen!’ Het is een opmerking die meer gemaakt is in de familie Ligtlee. Tijdens Rio 2016 bijvoorbeeld, toen Elis op sensationele wijze olympisch goud won op de keirin. Nu op de WK baanwielrennen was het broertje Sam die dezelfde woorden gebruikte na zijn verrassende wereldtitel op de kilometer. „Hij moest twee rondjes meer dan ik, dus Sam zal wel wat meer pijn hebben gehad. Ongelooflijk dit, ik ben zo vreselijk trots op hem”, zei zijn grote zus.