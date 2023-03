’Nooit meer zoveel druk op spelers leggen als tijdens WK in Qatar’

Nadat de wereldbond FIFA bij het WK het dragen van de veelbesproken OneLove-band verbood, maakten de Duitsers voor het groepsduel met Japan een statement door op de teamfoto hun mond te bedekken. „Dit was niet goed. Ik hoop dat we leren van deze situatie. Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor de politiek en de voetbalbond. Er moet nooit meer zoveel druk worden gelegd op spelers of op een team.”

De Duitsers werden bij het mondiale toernooi al in de groepsfase uitgeschakeld. Flick zegt dat hij ook persoonlijke fouten heeft gemaakt en dat tactisch niet alles goed ging. „Ik kon het defensieve plan alleen in theorie uitleggen. Dat zal zeker in de kwalificatiewedstrijden voor het EK anders moeten.”

Ondanks het teleurstellende WK bleef Flick aan als bondscoach. Oliver Bierhoff vertrok wel als directeur van de Duitse voetbalploeg. Rudi Völler is hem opgevolgd. Flick is blij met de ervaren Völler te kunnen samenwerken. Hij hoopt dat het team met goed spel de komende tijd de steun van de fans terug kan winnen. „Als we de komende tijd weer met passie gaan spelen, kan de stemming gelukkig snel meer omslaan”, aldus Flick.