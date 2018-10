WK volleybal: makkelijke zege Oranje

Het betekende voor de Oranje-equipe van bondscoach Jamie Morrison de derde overwinning op rij. Eerder werden Duitsland (3-1 in sets) en gastland Japan (3-2 in sets) verslagen.

De voorbereiding op de strijd met Kameroen was niet helemaal optimaal. De volleybalsters beleefden in Yokohama een onrustige nacht. De zware tyfoon Trami trok van zondag op maandag over het Aziatische eiland. ,,Ik heb dit niet eerder meegemaakt. Onze hotelkamers bewogen 20 centimeter heen en weer'', reageerde Morrison.

,,Ik had het gevoel dat ik in een zeilboot zat op een ruige zee. Het was een lange nacht. Ik denk dat alle teams moeite hebben gehad om hierdoorheen te slapen', vervolgde Morrison.' De mindere nachtrust bleef uitiendelijk dus verder zonder sportieve schade.

Oranje komt dinsdag niet in actie. Het volgende duel wordt woensdag afgewerkt. Tegenstander is dan Argentinië. De wedstrijd begint om 06.40 uur (Nederlandse tijd).