FC Volendam stelt De Koning aan als nieuwe trainer

Tussen 2012 en 2016 was hij namelijk ook in dienst bij de huidige nummer 19 van de Keuken Kampioen Divisie. De Koning is nog altijd een geliefd persoon aan de Dijk. Hij zit bij vrijwel iedere thuiswedstrijd op de tribune en veel supporters hoopten op zijn terugkeer, nadat bekend werd dat Salden uit zijn functie was ontheven.

FC Volendam ziet De Koning in eerste instantie als een tussenpaus, maar voorzitter Henk Kras zei afgelopen weekeinde al dat 'niets veranderlijker is dan een mens'. Met andere woorden: presteert De Koning goed, dan kan het zomaar zo zijn dat hij zijn contract mag verlengen. FC Volendam hoopt verder dat Salden aanblijft als technisch manager, maar daarover moet de 45-jarige Zaandammer nog een beslissing nemen.