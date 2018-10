Gözübüyük fluit Eintracht Frankfurt in Europa League

De UEFA heeft de 32-jarige Haarlemmer aangesteld voor de groepswedstrijd in de Europa League tussen Eintracht Frankfurt en Lazio. Gözübüyük komt donderdagavond bij Frankfurt met Jonathan de Guzman een andere Nederlander tegen. Jetro Willems is geschorst voor het duel met de Italiaanse club, nadat de linksback van de Duitsers in de eerste groepswedstrijd tegen Olympique Marseille (2-1) met twee keer geel van het veld was gestuurd.

Lazio begon de Europa League ook met een zege van 2-1, op de Cypriotische club Apollon Limassol. Gözübüyük trok zondag drie rode kaarten tijdens de competitiewedstrijd tussen Feyenoord en Vitesse (2-1).