Analyse - Amerikaanse sterren krijgen pak slaag in Ryder Cup

Het leek op ’singleszondag’ nog even spannend te worden, maar de 17,5-10,5-zege in de Ryder Cup gaf feilloos de verhoudingen weer. En om het feestje compleet te maken haalde uitblinker Francesco Molinari het beslissende punt binnen.

In het tegenwoordige topgolf en zeker op de Amerikaanse Tour zijn tactisch vernuft en course management van ondergeschikt belang geworden. Banen worden aan de andere kant van de oceaan geprepareerd om het publiek te pleasen. De kijkcijfers exploderen wekelijks als Tiger Woods en co hun bommen vanaf de tee meer dan 300 meter wegbeuken.

Gevaar

Het zorgt er voor dat golfers hun creatieve geest verliezen en dat gemis duur betalen wanneer een baan wel vraagt om je hersenen te gebruiken. Op Le Golf National werden de Amerikanen keihard geconfronteerd met die cruciale beperking. In hun thuisland zijn de fairways veel breder en als je dan toch nog in de rough terecht komt, is die een stuk meer vergevingsgezind dan in Parijs.

Maar hier in La Douce France ben je meteen een slag kwijt als je niet ’recht’ bent, want als je niet in de rough ligt, is water een ander gevaar. Tevens zijn de greens een stuk langzamer dan de gasten gewend zijn. Met dat alles wist Björn dat deze on-Amerikaanse baan als een duivel in het hoofd van de tegenstander zou gaan zitten. Er werd van tevoren gezegd dat Amerika nog nooit zulke sterke spelers had in de Ryder Cup, maar het was geen moment een samenhangend geheel.

Met een vernedering als gevolg, zoals de VS er de laatste jaren zelden aan te pas komt. Van de laatste tien edities won Europa er zeven en al 25 jaar weet Amerika aan deze kant van de oceaan niet meer wat winnen is.

Tactiek

Al het andere daargelaten gaf Björn zijn Amerikaanse collega Jim Furyk er op tactisch gebied aan alle kanten van langs. Furyk faalde door wildcards uit te delen aan verschillende spelers die op dit soort ’denkbanen’ niet goed uit de voeten kunnen. De pick Tiger Woods was van tevoren weliswaar logisch, maar de superster wist uit zijn vier duels geen enkel punt te halen. Dat Furyk ’vriendje’ Phil Mickelson ook meenam, was gelijk aan een wildcard in het water gooien. En uit zijn belabberde keuze van koppels op vrijdag en zaterdag bleek eveneens dat er allesbehalve een groot tacticus in hem schuilt.

Tiger Woods heeft geen goed huwelijks met de Ryder Cup. Ⓒ AFP

Björn toonde zich daarentegen een uitmuntende captain door ruggespraak te voeren met zijn spelers. Koppels moesten zich comfortabel voelen, het groepsgevoel en -proces stonden boven alles. En dat bleek uit alles. Eerst door een baan te creëren, waarmee de Verenigde Staten mentaal werd gesloopt. Verder met de picks Garcia, Stenson, Poulter en Casey die allen van grote waarde bleken.

Tranen

Zijn keuze voor Garcia werd van tevoren bekritiseerd, maar de Spanjaard leeft - in navolging van Severiano Ballesteros - voor de Ryder Cup. De Spanjaard excelleerde en mag zich na zijn negende deelname de golfer noemen die de meeste punten ooit (25,5) in de Ryder Cup haalde. „Ik huil normaal gesproken nooit, maar deze zege is heel bijzonder voor me. Het was geen geweldig jaar, maar ik ben blij dat Thomas toch vertrouwen in me heeft getoond en dat ik deel mocht uitmaken van deze geweldige groep”, aldus een emotionele Garcia, die drie punten scoorde.

Natuurlijk kende de 47-jarige Deen ook wat mazzel door de gouden kaart te trekken met het superkoppel Tommy Fleetwood en Francesco Molinari, dat als paar het maximale aantal van vier punten behaalde, en de laatste won dus ook nog zijn singlespartij tegen Mickelson.

Ian Poulter (r) viert zijn overwinning op Dustin Johnson. Ⓒ AFP

Maar Björn had een plan en Furyk niet. En als je bedenkt dat de Deen voor een ’schier onmogelijke’ opgave werd gesteld tegen een onverslaanbaar geacht Amerika, heeft hij na deze slachtpartij met deze Europese formatie een absolute topprestatie geleverd.