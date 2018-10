Herlings en TT Circuit vallen in de prijzen

Jeffrey Herlings werd officieel gehuldigd als wereldkampioen in de MXGP-klasse en hij kreeg bovendien de prijs voor de meeste snelste ronden. Zijn Italiaanse tegenstrever Tony Cairoli moest zich tevredenstellen met winnaar van de holeshots door het meest als eerste de eerste bocht na de start in te stormen.

De prijs voor de beste organisator ging opnieuw naar Nederland. Het TT Circuit mocht de prijs na 2015 en 2017 voor de derde keer in ontvangst nemen. Het evenement trok in het weekend van 15 en 16 september die zo'n 42.000 toeschouwers die zagen hoe Herlings voor de eerste keer in zijn carrière de wereldtitel in de MXGP won. Promotor Lee van Dam en Penningmeester Theo Verdegem van MXGP Assen namen de prijs in ontvangst.

Er werden meerdere GP-organisatoren in het zonnetje gezet. Zwitserland kreeg hulde voor het beste paddock, terwijl er prijzen voor Imola voor beste mediacentrum, Argentinië voor beste crossbaan, Turkije voor beste infrastructuur, Indonesië voor beste promotie en Rusland voor beste samenwerking.