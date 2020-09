FIA bekijkt politieke boodschap Lewis Hamilton

Op het shirt van Hamilton (35) stond de tekst: ‘Arrest the cops who killed Breonna Taylor’. Achterop preek nog: ‘Say her name’ met een foto van Taylor. De Mercedes-coureur doelt daarbij op een 26-jarige Amerikaanse vrouw, die in maart werd doodgeschoten door de politie.

,,Ik wilde dit dragen en mensen bewust maken van het feit dat er mensen op straat worden vermoord en dit keer zelfs in hun eigen huis. Terwijl ze in het verkeerde huis waren. De mannen die dat hebben gedaan lopen nog steeds vrij rond”, aldus Hamilton na zijn overwinning op Mugello. ,,We kunnen niet rusten. We moeten doorgaan om het bewustzijn bij anderen te vergroten.”

In de Formule 1 wordt dit seizoen voorafgaand aan elke race aandacht gevraagd voor de strijd tegen racisme. Alle coureurs dragen een ‘end racism’-shirt, behalve Hamilton, die tot aan de laatste race telkens een ‘black lives matters’-shirt aan had. Mede door de actieve rol van de Brit in het maatschappelijke debat rijdt Mercedes dit jaar in zwarte auto’s. Omdat de zesvoudig wereldkampioen nu een boodschap had richting de Amerikaanse politie, kan dit worden opgevat als een politiek statement en zou de FIA hem mogelijk een boete kunnen geven.

