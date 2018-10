Kevin de Bruyne na zes weken terug bij City

De Belgische middenvelder liep ruim zes weken geleden een knieblessure op en zou naar verwachting drie maanden aan de kant staan. Het herstel verliep echter voorspoedig en maandag stond De Bruyne al weer op het veld.

Met acht doelpunten en zestien assists had de 27-jarige Belg vorig seizoen een belangrijk aandeel in het kampioenschap van Manchester City. De Bruyne pakte in de zomer met België brons op het WK en ging na een korte vakantie al snel weer aan de slag bij zijn club. Half augustus beschadigde hij op de training echter zijn kniebanden.

Waarschijnlijk komt De Bruyne pas na de komende interlandperiode weer in actie voor City. De ploeg van manager Pep Guardiola speelt dinsdag in de Champions League tegen Hoffenheim, zondag staat de topper in de Premier League tegen Liverpool op het programma.