Stroomstoring op Schiphol treft ook Ajax

De spelers van Erik ten Hag zouden rond het middaguur naar München vertrekken, mochten om half een boarden en lijken uiteindelijk met bijna twee uur vertraging te vertrekken. De reden: een deel van de Ajax-koffers en -tassen is zoek. Aanvankelijk was de mededeling dat die eerst moesten worden opgespoord, voordat de chartervlucht zou vertrekken.

Uiteindelijk kon het vliegtuig van Ajax dan toch vertrekken. Door de ruim twee uur vertraging is het persmoment van Ten Hag, dat om 18.45 uur zou beginnen in de Allianz Arena, een uur uitgesteld. Ajax traint maandagavond niet om 19.30 uur, maar om 20.30 uur in het stadion van Bayern München.