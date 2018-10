Robben ’zeer gemotiveerd’ tegen Ajax

Bekijk ook: Stroomstoring op Schiphol treft ook Ajax

De Duitse grootmacht ging afgelopen vrijdag in de Bundesliga met 2-0 onderuit tegen Hertha BSC en bezet slechts de tweede plek in Duitsland, omdat er midweeks ook niet werd gewonnen van Augsburg: 1-1. „Het heeft mijn ploeg gestoord dat we daar hebben verloren. Vandaag tijdens de training werd al de indruk gewekt dat er een reactie zal komen”, vertelde Kovac.

Bayern München-trainer Niko Kovac. Ⓒ Reuters

„Het gaat om kleinigheden die er beter kunnen”, vervolgde de trainer van de Zuid-Duitsers. „We spelen morgen in de Allianz Arena en wij zijn Bayern München. We willen onze stempel op het spel drukken.”

Bekijk ook: Ajax met Frenkie de Jong naar München

Kovac liet weten dat Arjen Robben hoogstwaarschijnlijk zal starten basis. „Arjen kent het Nederlandse voetbal natuurlijk goed. Hij komt waarschijnlijk in actie en is zeer gemotiveerd.”

Ajax startte de groep met een 3-0 zege AEK Athene. Bayern München zegevierde in Portugal met 0-2 over Benfica.