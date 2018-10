Van Persie in beroep tegen straf

De 35-jarige aanvoerder van Feyenoord kreeg drie duels schorsing voorgelegd waarvan één voorwaardelijk voor zijn rode kaart in de thuiswedstrijd afgelopen zondag tegen Vitesse (2-1). Hij werd in blessuretijd uit het veld gestuurd na een tackle op de enkels van Max Clark.

Van Persie kondigde na afloop van het duel meteen al aan dat hij een schorsing niet zou accepteren. ,,Het was een tackle op de bal, maar ik was iets te laat'', zei hij. ,,Ik hield m'n been in en had geen enkele intentie hem pijn te doen of met gestrekt been door te halen. Ik schampte hem alleen maar, er was slechts licht contact. Dit kan nooit rood zijn. Ik ga hier 100 procent zeker tegen in beroep.''

De tuchtcommissie van de KNVB neemt de zaak-Van Persie nu in behandeling.

Feyenoord speelt de komende twee wedstrijden tegen Willem II en PEC Zwolle. Op 28 oktober staat de Klassieker tegen Ajax op het programma.