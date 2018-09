Houston Rockets te koop

Eigenaar Leslie Alexander doet de vereniging, uitkomend in de NBA, in de verkoop. "Het was een groot genoegen om 24 jaar lang eigenaar van deze club te mogen zijn'', stelt hij in een verklaring.

Alexander kocht de club voor ruim 80 miljoen euro. De verwachting is dat de nieuwe eigenaar ruim 1,4 miljard voor de kampioen van 1994 en 1995 in de NBA moet betalen.