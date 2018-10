’Ik heb voor PSV gekozen, niet tegen Ajax’

„Ik heb toen voor PSV gekozen, niet tegen Ajax”, verklaarde Robben in München. De 34-jarige aanvaller speelde van 2002 tot 2004 voor PSV en verkaste vervolgens naar Chelsea.

Dat Leo Beenhakker, destijds technisch directeur van Ajax, een niet al te goede indruk maakte, gaf niet de doorslag, liet Robben weten. „Volgens mij noemde hij mijn moeder ook een heel bijzonder iets (meissie, red). Maar als je daarop je keuzes baseert voor een club.. Dat heb ik zeker niet gedaan.”

Robben kijkt uit naar de de clash met Ajax. „Ik vind het zeker een mooie wedstrijd. Ik geniet op dit moment sowieso als ik het op het veld sta. Het is extra bijzonder tegen een Nederlandse club. Het is in die jaren niet vaak gebeurd”, vertelde Robben.

De Groninger, hij werd geboren in Bedum, speelt sinds 2009 voor Bayern München, en won met die club alles wat er te winnen valt.