’Waarom gebruiken sporters een geneesmiddel terwijl ze niet ziek zijn?’

De Dopingautoriteit bevestigt aan het Noordhollands Dagblad en NOS dat een dopingtest in de maak is. Het dopinglaboratorium in Gent buigt zich erover. Aanleiding is dat in 2018 duidelijk werd dat het voor schildklierpatiënten bestemde medicijn zonder medische noodzaak wordt voorgeschreven aan topsporters.

Het oneigenlijk gebruik gebeurt ogenschijnlijk op bescheiden schaal, maar twee sporten springen in het oog bij de Dopingautoriteit: schaatsen en roeien. „Wij zien een trend”, aldus directeur Vincent Egbers. „We willen daarom kunnen handhaven, nu kan dat niet.”

Misbruik

In de zomer van 2018 brachten het Noordhollands Dagblad en actualiteitenprogramma Nieuwsuur naar buiten dat topschaatsers schildkliermedicatie innamen en dat er mogelijk sprake was van misbruik. Schildklierhormoon staat weliswaar niet op de dopinglijst, maar mag alleen worden voorgeschreven bij ziekte. Het geneesmiddel is bedoeld voor mensen met een te traag werkende schildklier. Gezonde sporters, zo werd verondersteld, gebruiken ’Thyrax’ om de stofwisseling aan te jagen om zo in kort tijdsbestek gewicht te verliezen en om de energiehuishouding te verbeteren.

Bij de Winterspelen in 2018 in Pyeongchang ontdekte chef-arts Cees-Rein van den Hoogenband van de Nederlandse olympische ploeg dat ’vier of vijf schaatsers’ (op een totaal van twintig) het hormoon slikten, terwijl destijds van slechts twee bekend was dat ze gediagnosticeerd schildklierpatiënt zijn: Irene Schouten en Anice Das. Kort na de ontstane commotie bracht Ireen Wüst, Nederlands beste olympiër ooit, naar buiten op medische gronden eveneens het medicijn te gebruiken.

Ireen Wüst tijdens een training in Peking, waar de Winterspelen over een paar dagen beginnen. Ⓒ ANP

Van den Hoogenband zag het verhoudingsgewijs hoge aantal terugkomen in de ingevulde dopingcontroleformulieren. Hij was erop gaan letten, nadat een lid van de medische staf van een buitenlandse coach had vernomen dat schaatsers in een bus op weg naar het olympisch dorp er onderling over spraken.

Aan de vooravond van de komende Winterspelen in Peking is schildkliermedicatie onveranderd ’in zwang’ bij topsporters, stelt directeur Peter van Eenoo van het Gentse dopinglaboratorium. „Waarom gebruikt men een geneesmiddel terwijl men niet ziek is? Zoiets roept vragen op rond doping. Zekere hormonale middelen hebben potentieel negatieve gezondheidseffecten, ook op de langere termijn. Dus kun je je afvragen waarom ze het toch doen. Er moet een reden voor zijn.”

Geen hype

Voor Van Eenoo is de aanhoudende geruchtenstroom - ’doorgaans een correcte weergave’ weet hij uit een eerdere ervaring met bijvoorbeeld het misbruik van de morfineachtige pijnstiller tramodol in het wielrennen - een illustratief bewijs dat ’het niet zomaar een hype van het moment was’. „Er wordt effectief structureel gebruikgemaakt van het hormoon. Het waait niet gewoon over. Het is een blijver.”

Over exacte aantallen kan de dopingjager niets zeggen, omdat schildklierhormoon niet op de ’monitoring list’ staat en het dus niet verplicht is om dat geneesmiddel op te geven. Op de dopingcontroleformulieren vullen, aldus de Dopingautoriteit, niettemin vijf nog actieve schaatsers in het medicijn te slikken. „De gebruikers zijn een minderheid”, erkent Van Eenoo. „Maar als je gaat focussen zie je het terugkomen in een bepaalde sport, binnen bepaalde groepen en binnen een bepaalde omgeving.”

Haast

Van Eenoo denkt nog een jaar voor de test nodig te hebben, en maakt haast. „Als het schildklierhormoon op de dopinglijst komt, willen we direct klaarstaan en niet meemaken dat er nog een decennium of langer overheen gaat, zoals bij groeihormoon en epo is gebeurd. Want als je het dan niet kunt opsporen, is het bijna een reclame om te gaan gebruiken. Juist omdat op dit moment het qua omvang nog vrij beperkt is, moet van de test een afschrikwekkend effect uitgaan.”

Tot op heden zag het wereldantidopingagentschap WADA er het nut niet van in om het schildklierhormoon als doping aan te duiden, in tegenstelling tot de Dopingautoriteit en de Amerikaanse evenknie USADA en het Britse UKAD. Egbers: „En dus kunnen we niet zoveel.”

Kentering

Er lijkt zich een kentering af te tekenen. „Er zijn twee wetenschappelijke overzichtspublicaties die binnenkort worden voltooid en vervolgens ter toetsing voorgelegd worden”, zegt een WADA-woordvoerder. „Daarnaast volgen we enkele andere wetenschappelijke onderzoeksprojecten nauwlettend en blijven we kijken naar het beschikbare bewijs om de status ten opzichte van de dopinglijst te beoordelen.”