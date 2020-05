Erik Breukink: ’Mijn vrouw heeft die regenjas ritueel verbrand’

Erik Breukink in het blauw tijdens de Giro d’Italia van 1988. Ⓒ Hollandse Hoogte

Op 31 mei 1989 vertrok Erik Breukink voor de tweede keer in de 72e Ronde van Italië als klassementsleider, nadat hij het roze tricot eerder in de race een dag had mogen dragen. Vanaf de elfde etappe leek hij - na een derde en tweede plaats in de Giro’s van 1987 en 1988 - serieus op weg naar de eerste Nederlandse eindzege.