Fitte Robben zonder zorgen

,,We moeten een reactie geven", zei Robben, die met zijn ploeg aan de laatste twee competitieduels (tegen Augsburg en Herha BSC) slechts één punt overhield.

,,Ik heb het woord crisis al gehoord, maar we moeten ons niet te veel aantrekken van wat er geschreven wordt. Zo werkt voetbal. Niet iedere gewonnen wedstrijd is goed en niet iedere verloren wedstrijd is slecht. Ik analyseer liever. We moeten tegen Ajax aan een nieuwe zegereeks beginnen."

Robben is inmiddels 34 jaar oud, maar voorlopig wil hij van een afscheid bij Bayern niks weten. ,,Ik heb nog geen plannen voor de toekomst en voel me nog fit. Ik heb geen geheim, maar ik zorg goed voor mijn lichaam en leef als professional", vertelde Robben tijdens de persconferentie in München.

,,In de voorbereiding heb ik geen minuut gemist. Dat was heel waardevol. En de interlandweken zijn erg belangrijk voor me. Dan kan ik mij mentaal en fysiek weer opladen. Maar ik kan de natuur niet verslaan. Zoals ik me nu voel, kan ik nog lekker door. Dat kan een jaar zijn, of twee of drie jaar. Misschien moet iemand van buitenaf mij ooit vertellen dat ik moet stoppen."

Trainer Niko Kovac verklapte dat Robben waarschijnlijk zal spelen. ,,Arjen is gemotiveerd. Dat kan ik me voorstellen als 97-voudig international", aldus Kovac. ,,Hij wil laten zien dat hij nog wat kan en hopelijk doet hij dat morgen."