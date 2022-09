Premium Het beste van De Telegraaf

Van Nistelrooy ziet PSV met twee gezichten: ’Doen onszelf tekort’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Ruud van Nistelrooij kijkt toe. Ⓒ ANP/HH

ENSCHEDE - De gezichten stonden op onweer bij PSV na de zeperd bij FC Twente. De titelkandidaat werd overklast door de thuisploeg, die een verdiende 2-1 zege boekte. Het betekende het eerste puntenverlies van PSV in dit Eredivisie-seizoen. Trainer Ruud van Nistelrooy was totaal niet te spreken over wat zijn ploeg had laten zien en laakte de instelling van zijn ploeg. ,,Het verschil tussen de eerste en tweede helft was enorm en we hebben de wedstrijd in de eerste helft verloren”, vond de PSV-trainer.