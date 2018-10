Hankook neemt F1-plannen uiterst serieus

Bij een bezoek aan de fabriek in Deajon, Zuid-Korea, toonde Hankook uiterst moderne faciliteiten. Dat meldt Auto, Motor und Sport. Daarnaast versterkten de Koreanen zich met Hirohide Hasashima, de voormalig racedirecteur van concurrent Bridgestone.

Naar verwachting durft Hankook financieel verder te gaan dan de huidige bandenleverancier, Pirelli. Hankook is bezig met een opmars en hunkert naar impact op mondiaal niveau. Eerder stak het bedrijf al veel geld in een prestigeproject met Real Madrid.

Een eenvoudige weg wacht Hankook echter niet. De raceteams zullen niet staan te springen om een nieuwe leverancier. Een nieuwe band moet veel getest worden. Hoewel dit een collectief probleem zal zijn, zullen vooral de kleinere teams hier problemen mee ondervinden. Grote teams als Mercedes en Ferrari beschikken over veel meer analyse-capaciteit. De teams zijn ook huiverig voor de kinderziektes die een nieuwe fabrikant met zich mee kan brengen.

Hankook test onder meer met een Formule 1-auto van Williams uit 2011 en een McLarren Senna. Het is voor de fabrikant lastig om met recenter materiaal te rijden. Teams mogen geen auto ter beschikking stellen, omdat dit in de toekomt mogelijk een voordeel op kan leveren. Nog een euvel is een aanstaande reglementaire wijziging. Het management van de koningsklasse wil in 2020 nog met 13-inch velgen rijden, om in 2021 te switchen naar 18-inch. Dit betekent voor Hankook dubbele ontwikkelingskosten.

Het Formule 1-management is momenteel in afwachting van de financiële voorstellen van Pirelli en Hankook.

