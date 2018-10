Mourinho niet bang voor ontslag: ’Ik doe wat ik kan’

De Portugees staat met zijn ploeg tiende staat in de Premier League. Liverpool en Manchester City hebben al negen punten voorsprong op de Mancunians. „Ik ben er niet bang voor dat ik word ontslagen als de mindere resultaten aan blijven houden”, zei Mourinho. „Ik doe wat ik kan om dingen te verbeteren, en ik zal de zaken die te maken hebben met mijzelf en mijn werk verbeteren.”

Bekijk ook: Nieuwe dreun voor Mourinho en United

Recent uitte Mourinho al forse kritiek op zijn selectie. Zo verweet de Portugese coach sommige spelers dat zij niet met de juiste instelling speelden. „Ik zie boze mensen, maar aan sommigen zie je niet af dat ze een wedstrijd hebben verloren. Sommige mensen binnen de club geven er meer om dan anderen.”

Mourinho wilde geen antwoord geven op de vraag of hij al heeft gesproken met voorzitter Ed Woodward. „Dat is een privézaak”, reageerde Mourinho geïrriteerd. „Ik vraag ook niet met wie jij hebt gesproken of als laatst hebt gebeld. Dat is privé.”

Manchester United begon het Champions League-seizoen met een 3-0 overwinning op Young Boys en is daarmee koploper in groep H. Valencia verloor haar eerste wedstrijd met 2-0 van Juventus.