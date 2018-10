Roompot-Charles strikt Michael Van Staeyen

De dertigjarige coureur komt over van Cofidis, waar hij in de afgelopen vier seizoenen vooral een dienende rol had.

Op de erelijst van de Antwerpenaar, die voor één seizoen tekende, staan onder meer een zege in de Memorial Rik Van Steenbergen (2010) en overwinningen in de Ronde van Denemarken (2010) en Ster van Bessèges (2013).

Van Staeyen is de vijftiende naam op de rennerslijst van Roompot-Charles. Afgelopen weekeinde werd de komst van Lars Boom bekendgemaakt.