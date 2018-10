’Anthony Joshua is een leugenaar en een lafaard’

De 32-jarige Amerikaan noemde de huidige wereldkampioen in het zwaargewicht bij vier mondiale bonden (WBA, IBF, WBO, IBO) meerdere keren een leugenaar en een lafaard.

Wilder, zelf wereldkampioen van de WBC, is kennelijk nog altijd gefrustreerd over het afketsen van een topdeal tussen hem en Joshua over een onderling titanengevecht. Die partij zou de onbetwiste wereldkampioen moeten opleveren, maar beide kampen konden geen akkoord bereiken over de (financiële) voorwaarden.

Anthony Joshua heeft nog nooit een bokswedstrijd verloren. Ⓒ AFP

Daardoor bokste Joshua onlangs tegen de Russische uitdager Alexander Povetkin (winst op knock-out) en gaat Wilder de strijd aan met de eveneens nog ongeslagen Fury (30). De winnaar van het duel in LA mag waarschijnlijk aantreden tegen Joshua, voor heel veel geld.

Fury en Wilder moesten bij hun eerste commerciële optreden in Londen meteen al door omstanders uit elkaar worden gehouden. ,,Dit is pas het begin'', grijnsde Fury.