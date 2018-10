De Jong voor vier jaar technisch manager PSV

De 41-jarige De Jong bekleedde die functie de afgelopen maanden al, maar dat was op interim-basis.

De oud-voetballer nam afgelopen zomer de taken over van Marcel Brands, die zijn loopbaan vervolgde bij Everton. ,,Ik heb die periode als positief ervaren en de clubleiding heeft er dezelfde gedachten bij. Er ligt een mooie, stevige basis en ik kijk er naar uit om in deze functie verder te gaan", zegt De Jong op de website van PSV.

De Jong speelde van 2000 tot 2008 bij PSV. Na zijn periode als speler ging hij verder als scout. Sinds 2013 was hij hoofdscout bij de regerend landskampioen.

,,John wist als hoofdscout tot in detail wat de technische plannen waren en dat is essentieel gebleken bij het invullen van zowel de staf als de selectie. Hij heeft deze flinke vuurproef met verve doorstaan", stelt algemeen directeur Toon Gerbrands. ,,Die drie maanden waarin John op interimbasis werkte, hebben ons geleerd dat hij ook voor de toekomst de ideale technisch manager voor PSV zou zijn."